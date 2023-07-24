Резников спрогнозировал вступление Украины в НАТО в 2024 году

Министр обороны Украины Резников спрогнозировал, что страну примут в НАТО в 2024 году

Министр обороны Украины Алексей Резников рассчитает, что его страну примут в НАТО летом 2024 года. Об этом он рассказал телеканалу CNN.

По мнению министра, на саммите НАТО в следующем году, который пройдет в Вашингтоне, Украине предоставят членство в Североатлантическом альянсе. «Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины», — спрогнозировал он.

При этом он добавил, что страна сможет присоединиться к альянсу только после окончания боевых действий. Резников выразил надежду, что через год конфликт будет завершен.

На саммите НАТО в Вильнюсе страны Североатлантического альянса еще раз подтвердили, что продолжат помогать Украине в конфликте с Россией.

Саммит НАТО прошел в столице Литвы 11 и 12 июля. Одной из главных тем был вопрос присоединения Украины к организации, однако официально страну пока не пригласили. Мероприятие посетил президент Украины Владимир Зеленский. Политик остался доволен итогами саммита и заявил, что уверен во вступлении страны в НАТО в будущем.

