Резников спрогнозировал вступление Украины в НАТО в 2024 году
Министр обороны Украины Алексей Резников рассчитает, что его страну примут в НАТО летом 2024 года. Об этом он рассказал телеканалу CNN.
По мнению министра, на саммите НАТО в следующем году, который пройдет в Вашингтоне, Украине предоставят членство в Североатлантическом альянсе. «Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины», — спрогнозировал он.
При этом он добавил, что страна сможет присоединиться к альянсу только после окончания боевых действий. Резников выразил надежду, что через год конфликт будет завершен.
На саммите НАТО в Вильнюсе страны Североатлантического альянса еще раз подтвердили, что продолжат помогать Украине в конфликте с Россией.
Саммит НАТО прошел в столице Литвы 11 и 12 июля. Одной из главных тем был вопрос присоединения Украины к организации, однако официально страну пока не пригласили. Мероприятие посетил президент Украины Владимир Зеленский. Политик остался доволен итогами саммита и заявил, что уверен во вступлении страны в НАТО в будущем.