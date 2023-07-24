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23:45, 24 июля 2023Бывший СССР

Минобороны Украины признало отставание контрнаступления ВСУ от графика

Глава Минобороны Украины Резников: контрнаступление ВСУ отстает от намеченного графика
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Heiko Becker / Reuters

Контрнаступление украинских войск идет медленнее, чем предполагалось на этапе планирования. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу CNN.

Он пояснил, что медленный ход наступления украинской армии связан, в частности, с нехваткой боеприпасов и систем противовоздушной обороны (ПВО). При этом Резников уточнил, что беспокойства у него это не вызывает, поскольку убеждение, что контрнаступление должно быть быстрым, является ошибочным. Министр подчеркнул, что боевые действия — это «не компьютерная игра».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал тяжелым контрнаступление Киева. По его словам, российским военнослужащим удалось создать надежную оборону.

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    Марина Совина
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