Напившийся пассажир самолета попытался прорваться в бизнес-класс и сорвал рейс

Самолет United Airlines вернулся в аэропорт из-за пассажира, который хотел в бизнес-класс

Напившийся пассажир самолета United Airlines захотел полететь в бизнес-классе и сорвал рейс на Тайвань. Об этом сообщает The Insider.

Уточняется, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения отказывался занимать свое место в экономклассе и несколько раз был замечен в передней части лайнера. Бортпроводники выпроваживали дебошира, однако тот вновь вставал с места и пытался прорваться в бизнес-класс.

В итоге пилоты были вынуждены вернуться в аэропорт вылета в Сан-Франциско спустя два часа полета. Мужчину задержала полиция.

Ранее туристка увидела на борту самолета American Airlines воображаемого пассажира и устроила из-за этого истерику. На размещенных кадрах американка ходит по проходу между креслами и кричит: «Говорю вам, я схожу с ума, и есть причина, по которой я схожу с ума. Каждый может либо поверить в это, либо нет».