В российском регионе мигрант напал на охранника магазина за замечание

В Екатеринбурге мигрант избил охранника сетевого магазина за замечание

В Екатеринбурге мигрант избил охранника сетевого магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант избил сотрудника сетевого магазина за замечание. Когда нападавшего доставили в полицию, он и его друг стали угрожать потерпевшему.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту произошедшего дела и поставил его на контроль. Расследовать инцидент поручено исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Свердловской области Анатолию Надбитову.

Ранее стало известно, что на Алтае осудили двоих мужчин, избивших россиянина метлой из-за вида крови.