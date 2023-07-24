Стала известна тактика атак ВСУ с использованием коридоров для эвакуации

Рогов заявил, что ВСУ в Запорожской области атакуют под предлогом эвакуации тел

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области пытаются атаковать под предлогом эвакуации тел сослуживцев с поля боя. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам Рогова, украинские военные сначала запрашивают коридоры для эвакуации, а затем используют их как повод поближе подобраться к первой линии обороны Российской армии и внезапно атаковать.

Он отмечает, что ВСУ предприняли уже три подобные попытки атак, но все они были безуспешными.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские военные в регионе начали сдаваться в плен группами. По его словам, бойцы складывают оружие целыми подразделениями.