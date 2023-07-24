Бывший военный залез в окно горящего дома ради спасения ребенка из пожара

Newsflare: китаец спас застрявшую на окне во время пожара девочку

Житель китайского города Цзинань, провинция Шаньдун, с риском для жизни спас застрявшую на окне горящего дома девочку. Об этом сообщает Newsflare.

Бывший военный по имени Сю Лян увидел дым из окна квартиры в жилом доме и понял, что начался пожар. Он присмотрелся и заметил ребенка, который сидел на подоконнике и кричал. Китаец бросился на помощь девочке и добрался до нее через окно расположенной ниже квартиры.

«Я просто помог маленькому ребенку. Да, было опасно забираться туда, но у меня была только одна мысль: спасти ребенка», — прокомментировал свои действия мужчина.

Сообщается, что девочка находилась на высоте более десяти метров от земли. На первых этажах здания, где произошел пожар, расположены коммерческие помещения.

Когда мужчина добрался до ребенка, испуганная девочка зацепилась за него. Китаец нашел безопасное место на платформе, где висел наружный блок кондиционера. Прибывшие на место происшествия пожарные спустили потерпевшую при помощи автолестницы. После этого Лян спустился на землю и покинул место событий.

Позже стало известно, что в ходе пожара в здании оказалась заблокирована семья из трех человек. Пока Лян проводил свою спасательную операцию, в доме проходили одновременно еще две операции по спасению пострадавших. Отец девочки смог спуститься по лестнице, предоставленной другим соседом, через окно ванной комнаты. Другой сосед помог выбраться на улицу матери ребенка. В результате произошедшего никто не пострадал.

По словам пожарных, возгорание началось из-за электроскутера, который стоял на подзарядке.

Ранее сообщалось, что в США сосед и прохожая заметили пожар в доме многодетной семьи, сумели разбудить его жителей и спасли их. Пожарным удалось потушить огонь за 20 минут.