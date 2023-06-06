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18:04, 6 июня 2023Из жизни

85-летний мужчина и случайная прохожая спасли многодетную семью из пожара

ABC News: в США пожилой мужчина и прохожая разбудили спящую семью и спасли ее из пожара

Кадр: Eyewitness News ABC7NY / YouTube

В США сосед и прохожая заметили пожар в доме многодетной семьи, сумели разбудить его жителей и спасли их. Об этом сообщает ABC News.

Рано утром 31 мая 85-летний Санто Ливио из города Саут-Брансуик, штат Нью-Джерси, заметил в окно клубы дыма над гаражом соседей. Он выбежал на улицу, где встретил женщину, которая часто гуляет в его районе. Вместе они прибежали к горящему зданию и начали стучать в окна и входную дверь.

Через несколько минут пожилой мужчина вернулся домой и вызвал службу спасения, а случайная прохожая, имя которой неизвестно, продолжала стучать в дверь и звать хозяев. Когда Ливио снова прибежал к горящему дому, из него вышли мужчина и четверо детей. Как позже выяснилось, мать семейства была на работе, а муж с детьми спали. Пожарным удалось потушить огонь за 20 минут. Предполагается, что пожар начался в гараже, но точная причина возгорания пока неизвестна.

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Как рассказал Ливио, после произошедшего сосед с детьми поблагодарили его за спасение. Они хотели выразить благодарность и разбудившей их женщине, однако она покинула место происшествия, когда убедилась, что семья находится в безопасности. «Я надеюсь, что при случае кто-то и мне так поможет», — сказал Ливио.

Ранее сообщалось, что в Великобритании супругам удалось спастись из пожара благодаря собакам, которые их разбудили. Отмечается, что дом, в котором живут супруги, сгорел во второй раз — в 2007 году он был восстановлен после первого пожара.

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    Алиса Удовик
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