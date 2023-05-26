Чихуахуа разбудили хозяев и спасли их из пожара

BBC News: в Великобритании чихуахуа разбудили хозяев и спасли их из горящего дома

В деревне в английском графстве Эссекс, Великобритания, супругам удалось спастись из пожара благодаря собакам, которые их разбудили. Об этом сообщает BBC News.

Хозяева проснулись от лая двух чихуахуа рано утром. Обнаружив, что в их доме возник пожар, они тут же схватили собак и бросились бежать из горящего здания. В этот момент на помощь к супругам прибежали обеспокоенные соседи. Они нашли пару с собаками в саду и вызвали пожарную бригаду.

Вскоре огонь перекинулся на конюшню, находящуюся неподалеку. Местные жители помогли полиции вывести трех лошадей из конюшни до прибытия пожарной бригады. «Это было невероятно страшно — конюшня наполнилась дымом, лошади были напуганы, и нам пришлось вести их через дым и тлеющие угли», — рассказывает один из жителей.

Пожарным удалось потушить огонь, в результате пожара никто не пострадал. Возгорание возникло в пристройке и быстро перекинулось на крышу здания. Крыша полностью сгорела, и дом остался непригодным для проживания. Полиция проводит расследование и выясняет причину возникновения пожара. Отмечается, что дом, в котором живут супруги, сгорел во второй раз — в 2007 году он был восстановлен после первого пожара.

Ранее сообщалось, что житель США Грег Хэйген помог вытащить 110 собак из горящего здания. Мужчина работал в офисе, когда его коллега сообщил, что в расположенной неподалеку зоогостинице начался пожар.