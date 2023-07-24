В России рассказали о возможной нехватке денег на выкуп западных самолетов

«Ъ»: авиакомпаниям может не хватить денег из ФНБ на выкуп западных самолетов

Российские авиакомпании пожаловались, что им может не хватить денег и времени на выкуп западных самолетов. Проблема в том, что Минтранс медлит с распределением средств из ФНБ, предназначенных для оплаты лайнеров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

К настоящему моменту министерство уже должно было представить критерии отбора авиакомпаний, которые получат часть из 300 миллиардов рублей льготного финансирования из ФНБ, а также определить, какую сумму получит каждый претендент. Однако в семи частных авиакомпаниях газете сообщили, что Минтранс так и не принял необходимых решений.

Уже как минимум пять авиакомпаний, не считая «Аэрофлота», получили разрешение от европейских регуляторов на страховое урегулирование с владельцами самолетов и готовы закрыть лизинговые контракты. Среди них — S7, «Уральские авиалинияи», «Руслайн» и чартерная компания iFly, сообщил близкий к Минтрансу источник.

Всего должно быть выкуплено 80-90 самолетов (включая 47 лайнеров «Аэрофлота»). Однако на закрытие сделок осталось меньше трех месяцев, поскольку разрешения от регуляторов ЕС действуют до 30 сентября, а на их продление вряд ли стоит рассчитывать, рассказал собеседник газеты.

При этом треть от выделенной из ФНБ суммы уже потрачена на нужны «Аэрофлота», и в авиаотрасли считают, что компания может получить и всю остальную сумму. Другие российские перевозчики прямо заявляют, что средств из ФНБ «хватит не всем», но рассчитывают покрыть хотя бы часть сделок за счет денег от государства. В двух компаниях уже выкупили несколько самолетов за свой счет. Несколько источников рассказали, что Минтранс предложил им взять кредит в банке на оплату лайнеров.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) перенесла поставку трех новых региональных самолетов советской разработки Ил-114-300 на неопределенный срок. Причиной такого решения стало расследование аварии с Ил-112, на котором установлен тот же российский двигатель ТВ7-117СТ. По одной из версий, причиной крушения стало возгорание новейшего российского мотора.