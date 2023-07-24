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18:56, 24 июля 2023Культура

Новый сезон «Футурамы» вышел спустя десять лет

Вышел новый сезон мультсериала «Футурама» после десятилетнего перерыва

Кадр: мультсериал «Футурама»

Стриминговый сервис Hulu выпустил восьмой сезон научно-фантастического мультсериала «Футурама» после десятилетнего перерыва. Премьера первой серии продолжения «Футурамы» состоялась 24 июля в онлайн-кинотеатре.

Известно, что всего готовятся к выходу 20 новых эпизодов. К созданию проекта вернулись практически все авторы и актеры.

Мультсериал, рассказывающий о будущем после 3000 года, стартовал в 1999 году на телеканале FOX. Всего было выпущено семь сезонов, последняя серия вышла в эфир Comedy Central 4 сентября 2013 года. Его создателем является автор «Симпсонов» Мэтт Грейнинг.

В июне текущего года стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер восьмого сезона «Футурамы». Согласно ролику, в продолжении будут затронуты темы пандемии, будущего вакцин, криптовалюты, культуры отмены и стриминговых сервисов.

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    Сергей Равин
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