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17:39, 24 июля 2023Среда обитания

Грета Тунберг отправилась на новую акцию из зала суда

Aftonbladet: шведская экоактивистка Грета Тунберг отправилась на новую акцию после суда

Фото: TT News Agency / Andreas Hillergren / Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг отправилась на новую акцию через несколько часов после того, как суд города Мальме оштрафовал ее из-за неповиновения полиции, сообщает Aftonbladet.

Активистка вместе с несколькими членами организации Reclaim the Future приехали в порт города Мальме, чтобы провести еще одну акцию против использования ископаемого топлива. Ранее Тунберг была оштрафована на 2,5 тысячи шведских крон из-за акции в этом же порту.

«Мы считаем, что сопротивление должно продолжаться. Мы заблокируем транспортировку ископаемого топлива из этого порта и в него», — заявила активистка Ирма Келлстрем.

Отмечается, что к 15:00 по местному времени (16:00 мск) девять активистов перекрыли вход в порт, не давая пройти как минимум одному танкеру.

Ранее суд оштрафовал экоактивистку за акцию в порту Мальме 19 июня. Тунберг обязали заплатить 1,5 тысячи шведских крон (144 доллара), а также тысячу крон (46 долларов) в фонд помощи жертвам преступлений. Активистку обвинили в том, что она блокировала движение транспорта и не подчинялась требованиям полицейских. В ходе акции Reclaim the Future хотела заблокировать въезд в порт, нарушив автомобильное движение.

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    Мария Черкасова
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