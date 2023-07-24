Грета Тунберг избежала тюремного заключения

France24: активистку Грету Тунберг оштрафовали на 2,5 тысячи шведских крон

Шведская экоактивистка Грета Тунберг была оштрафована на 2,5 тысячи шведских крон за неповиновение полиции во время акции протеста в городе в Мальме. Об этом сообщает France24.

В качестве наказания активистка могла получить тюремный срок — до шести месяцев, однако избежала заключения. Суд обязал Тунберг выплатить штраф в 1,5 тысячи шведских крон (144 доллара), а также заплатить тысячу крон (46 долларов) в фонд помощи жертвам преступлений. В обвинении было указано, что Тунберг «принимала участие в демонстрации, которая нарушила движение транспорта», а также «отказалась подчиниться приказу полиции» покинуть проезжую часть.

В суде активистка согласилась, что не слушалась приказов полиции, но заявила, что отрицает свою вину. Тунберг сказала, что вела себя так по необходимости, вызванной климатическим кризисом.

Акция в Мальме проходила 19 июня. Группа активистов Reclaim the Future хотела заблокировать въезд в порт, нарушив автомобильное движение. Они также отказались подчиняться приказам сотрудников полиции. Протестующие выступали против использования ископаемого топлива.