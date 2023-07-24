Грета Тунберг оказалась под угрозой тюрьмы

France 24: шведской экоактивистке Грете Тунберг грозит до 6 месяцев тюрьмы

Шведская экоактивистка Грета Тунберг оказалась под угрозой тюремного заключения за поведение во время демонстрации в городе Мальме. Ей грозит до шести месяцев лишения свободы, передает France 24.

Речь идет об акции, проведенной 19 июня. Тогда группа активистов из организации Reclaim the Future попыталась заблокировать въезд в порт города в знак протеста против использования ископаемого топлива. Тунберг и другие участники демонстрации нарушили автомобильное движение и отказались подчиняться приказам сотрудников полиции, которые попросили их уйти с проезжей части.

Тунберг предстанет перед судом в понедельник, 24 июля. Максимальное наказание составляет до шести месяцев лишения свободы, однако, по словам прокурора Шарлотты Оттосен, чаще всего за подобные нарушения выписывается штраф.

Ранее Грета Тунберг показала средние пальцы противникам законопроекта о спасении природы. Инцидент произошел на заседании Европейского парламента в Страсбурге, в ходе которого обсуждался проект Закона о восстановлении природы.