Среда обитания
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22:37, 14 июля 2023Среда обитания

Грета Тунберг показала средние пальцы противникам закона о спасении природы

Экоактивистка Грета Тунберг показала средние пальцы противникам закона о спасении природы
Грета Тунберг (архивное фото)

Грета Тунберг (архивное фото). Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг показала средние пальцы противникам законопроекта о спасении природы. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Инцидент произошел на заседании Европейского парламента в Страсбурге, на котором обсуждался спорный проект Закона о восстановлении природы. Документ вызвал большие дебаты, в ходе которых присутствовавшая на них Тунберг показала средние пальцы противникам законопроекта. По итогам заседания документ был принят небольшим большинством.

Жест, показанный экоактивисткой, является оскорблением, а следовательно, уголовным преступлением. За него Тунберг может грозить штраф в размере от 600 до 4000 евро.

После случившегося несколько политиков и экоактивистов призвали Тунберг публично извиниться за неприличное поведение перед несогласными с законопроектом депутатами, а также фермерами и представителями лесных хозяйств. Кроме того, они отметили, что, несмотря на ее заслуги в области защиты окружающей среды, ей необходимо «проявлять больше уважения» к противоположным точкам зрения. Один из обвинивших Тунберг активистов отметил, что выражение своей позиции подобным образом не поможет ей добиться успеха и убедить противников законопроекта в собственной правоте.

Сама Тунберг к настоящему моменту пока никак не прокомментировала свое поведение.

В июне Грета Тунберг раскритиковала мир за реакцию на разрушение Каховской ГЭС. По ее мнению, ответ общества на происшествие был недостаточным.

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    Полина Кислицына
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