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19:24, 30 июня 2023Среда обитания

Грета Тунберг раскритиковала мир за реакцию на разрушение Каховской ГЭС

Экоактивистка Грета Тунберг: реакция мира на разрушение Каховской ГЭС была недостаточной

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала мир за реакцию на разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). По ее мнению, ответ общества на происшествие был недостаточным, передает Reuters.

«Нам нужно говорить громче об экоциде, чтобы осведомить всех о влиянии прорыва дамбы», — заявила Тунберг во время встречи Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны в Киеве.

Группа была собрана с целью оценить ущерб, нанесенный природе Украины. Помимо Тунберг, в ее состав входят бывший министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Хайди Хаутала и экс-президент Ирландии Мэри Робинсон.

Ранее Тунберг обвинила Россию в экоциде после разрушения Каховской ГЭС. По словам активистки, в произошедшем виноваты российские военные.

Каховская ГЭС получила повреждения ночью 6 июня. В результате нескольких ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены. Украинские и российские официальные лица считают, что станция не подлежит восстановлению.

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    Александра Качан
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