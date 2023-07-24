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18:54, 24 июля 2023Мир

В Венгрии оценили вероятность выхода страны из Евросоюза

Экс-глава Центробанка Венгрии Симор заявил о возможном выходе страны из Евросоюза

Фото: Yves Herman / Reuters

Венгрия приближается к возможному выходу страны из Европейского союза (ЕС). Вероятность такого сценария оценил экс-глава Центробанка страны Андраш Симор, сообщает Bloomberg.

«Вероятность этого в прошлом году она составляла 10 процентов, к настоящему времени возросла до 20-30 процентов», — заявил он.

По словам Симора, это связано с тем, что дефицит бюджета страны вырос до рекордного уровня, а самые высокие в ЕС показатели инфляции и ключевой ставки — у Венгрии.

Ранее министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек допустил возможность исключения Венгрии из ЕС из-за ее позиции по отношению к России. Он подчеркнул, что к такому итогу может привести нежелание Будапешта поддерживать антироссийские санкции.

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    Семен Александров
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