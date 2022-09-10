В Чехии допустили возможность выхода Венгрии из ЕС

Чешский министр Бек допустил выход Венгрии из ЕС из-за ее позиции по отношению к России

Министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек допустил исключение Венгрии из Евросоюза (ЕС) из-за ее позиции по отношению к России. Об этом он сообщил в эфире чешской радиостанции Český rozhlas Plus.

Он подчеркнул, что нежелание Венгрии поддерживать антироссийские санкции может привести к такому итогу. «В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — сказал Бек.

Министр также добавил, что он намерен приложить усилия в ближайшие месяцы для удержания Будапешта в фарватере общеевропейской политики.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак указала на то, что санкции ЕС против России ударили прежде всего по самой Европе. «Те, кто предложили санкции, рассчитывали, что они затронут Россию, но этого не случилось», — отметила она.

В сентябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрии не удастся обеспечить себя газом без поставок из России. Он пояснил, что закупка российского газа является не знаком политической поддержки, а «реальностью региона».