Концерт рэпера Кишлака отменили в Чебоксарах из-за подозрений в пропаганде наркотиков

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила об отмене концерта российского рэпера Кишлака в городе Чебоксары. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Со слов исполнителя, он был задержан полицией, так как в отношении него возбуждено административное дело о пропаганде наркотиков, также его проверяли на предмет возможного употребления запрещенных веществ», — рассказала Мизулина, отметив, что подробности задержания уточняются.

Глава ЛБИ также приложила к публикации скриншот заметки из новостного издания. В материале было указано, что незадолго до концерта УМВД России по городу Чебоксары обратилось к несовершеннолетним с требованием воздержаться от посещения мероприятий, пропагандирующих употребление наркотиков.

В июле отменили концерт российского хип-хоп-исполнителя Big Baby Tape в Нижнем Новгороде после жалобы Мизулиной. Рэпер должен был выступить на сцене Milo Concert Hall 19 июля. Однако руководство площадки заявило, что шоу не состоится по независящим от артиста и организаторов причинам.