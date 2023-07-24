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16:24, 24 июля 2023Культура

Концерт рэпера Кишлака отменили в Чебоксарах

Концерт рэпера Кишлака отменили в Чебоксарах из-за подозрений в пропаганде наркотиков

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила об отмене концерта российского рэпера Кишлака в городе Чебоксары. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Со слов исполнителя, он был задержан полицией, так как в отношении него возбуждено административное дело о пропаганде наркотиков, также его проверяли на предмет возможного употребления запрещенных веществ», — рассказала Мизулина, отметив, что подробности задержания уточняются.

Глава ЛБИ также приложила к публикации скриншот заметки из новостного издания. В материале было указано, что незадолго до концерта УМВД России по городу Чебоксары обратилось к несовершеннолетним с требованием воздержаться от посещения мероприятий, пропагандирующих употребление наркотиков.

В июле отменили концерт российского хип-хоп-исполнителя Big Baby Tape в Нижнем Новгороде после жалобы Мизулиной. Рэпер должен был выступить на сцене Milo Concert Hall 19 июля. Однако руководство площадки заявило, что шоу не состоится по независящим от артиста и организаторов причинам.

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    Сергей Равин
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