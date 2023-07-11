Концерт Big Baby Tape отменили в Нижнем Новгороде после жалобы Мизулиной

Концерт российского хип-хоп-исполнителя Егора Ракитина, более известного под псевдонимом Big Baby Tape, отменили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в группе концертной площадки во «ВКонтакте».

Артист должен был выступить на сцене Milo Concert Hall 19 июля. Однако руководство площадки заявило, что концерт не состоится по независящим от артиста и организаторов причинам. В сообществе пообещали купившим билеты вернуть денежные средства.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских хип-хоп-исполнителей Kizaru и Big Baby Tape на пропаганду наркотиков.

После призыва общественницы Big Baby Tape перенес концерт в Екатеринбурге.