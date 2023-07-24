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10:20, 24 июля 2023Мир

США начали переговоры по поводу сбежавшего в КНДР американского солдата

Reuters: командование сил ООН в Корее начало переговоры с КНДР о перебежчике из армии США
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Finbarr O'Reilly / Reuters

Командование сил ООН начало переговоры с КНДР по поводу возвращения солдата американской армии Трэвиса Кинга, сбежавшего в Северную Корею. Об этом пишет Reuters.

Заместитель командующего сил ООН генерал-лейтенант Эндрю Харрисон заявил, что главный приоритет — личная безопасность перебежчика. Переговоры ведутся через механизм, созданный в рамках перемирия после Корейской войны.

Ранее стало известно, что американский солдат Трэвис Кинг незаконно перешел границу между Южной Кореей и КНДР. Сообщалось, что мужчина находился в демилитаризованной зоне в туристических целях.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники в правительстве США уточнило, что рядовой «должен был быть подвергнут дисциплинарному взысканию со стороны американского командования».

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    Александр Слабиев
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