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14:30, 18 июля 2023Мир

Стало известно о военном прошлом сбежавшего в КНДР американца

Миротворцы ООН сообщили, что сбежавший в КНДР американец служит рядовым армии США

Фото: Guerchom Ndebo / Getty Images

Американский гражданин, незаконно перешедший границу Республики Корея и КНДР, служит рядовым Вооруженных сил США. Об этом со ссылкой на данные командования миротворческих сил ООН в зоне демаркации сообщает южнокорейское газета The Dong-a Ilbo.

«Фамилия мужчины Трэвис, он служит в звании рядового. Мужчина находился в демилитаризованной зоне в туристических целях», — сообщило Командование Организации Объединенных Наций в Корее на своей странице в Twitter.

Ранее американский программист Вирджил Гриффит (Virgil Griffith), проживающий в Сингапуре, признал вину в незаконном содействии Северной Корее по обращению с криптовалютой.

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    Глеб Бажуткин
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