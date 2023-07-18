Стало известно о военном прошлом сбежавшего в КНДР американца

Миротворцы ООН сообщили, что сбежавший в КНДР американец служит рядовым армии США

Американский гражданин, незаконно перешедший границу Республики Корея и КНДР, служит рядовым Вооруженных сил США. Об этом со ссылкой на данные командования миротворческих сил ООН в зоне демаркации сообщает южнокорейское газета The Dong-a Ilbo.

«Фамилия мужчины Трэвис, он служит в звании рядового. Мужчина находился в демилитаризованной зоне в туристических целях», — сообщило Командование Организации Объединенных Наций в Корее на своей странице в Twitter.

Ранее американский программист Вирджил Гриффит (Virgil Griffith), проживающий в Сингапуре, признал вину в незаконном содействии Северной Корее по обращению с криптовалютой.