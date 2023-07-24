В российском городе мужчина разгромил Соборную мечеть и попал на видео

Kras Mash: в Красноярске ранее судимый 27-летний мужчина разгромил Соборную мечеть

В Красноярске ранее судимый 27-летний мужчина разгромил Соборную мечеть. Последствия действий россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На представленном видеоролике видно, что после дебоша горожанина в мечети выбиты окна, сломана лестница, перевернута мебель. Кроме того, на кадрах присутствует и сам нарушитель. Он лежит на асфальте со связанными руками и ногами.

Прибывшие по вызову полицейские установили, что 27-летний мужчина был судим за грабеж. Сейчас у Соборной мечети в Красноярске организовали дежурство.

В июне сообщалось, что мужчина ворвался в храм Рождества Христова в Красноярске с останками барана и криками про Чечню. Очевидцы инцидента пояснили, что это был мигрант. К месту вызвали сотрудников Росгвардии и полиции. Никто из прихожан от хулиганских действий не пострадал.