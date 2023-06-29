Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:51, 29 июня 2023Россия

Мужчина ворвался в красноярский храм с останками барана и криками про Чечню

Ngs24.ru: мужчина ворвался в храм в Красноярске с останками барана и криками про Чечню

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

Мужчина ворвался в храм Рождества Христова в Красноярске с останками барана и криками про Чечню. О происшествии в российском городе стало известно порталу Ngs24.ru.

По информации издания, во время вечернего богослужения в храм зашел неизвестный с пакетом, вытащил оттуда голову и другие останки барана и бросил их на пол.

Предположительно, это был мигрант, заявили очевидцы инцидента. Они также допустили, что мужчина принес части жертвенного животного, которые остались у него после праздника Курбан-байрам 28 июня.

Во время своего визита мужчина высказывал неодобрения по поводу боевых действий России в Чечне. На место вызвали росгвардейцев и полицию.

Настоятель красноярского храма Рождества Христова Максим Смоляков разъяснил, что мужчина также включал «исламскую, предположительно, экстремистскую музыку» и угрожал прихожанам. Позже, по его словам, визитера задержали. От его действий никто не пострадал. Оперативники забрали останки барана как вещественное доказательство.

До этого президент России Владимир Путин, поздравляя мусульман с Курбан-байрамом, заявил, что неуважение к Корану в стране является преступлением.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    Орбан рассказал об оценках Путина насчет украинской армии
    Озвучена новая польза чтения для детей
    Стилист перечислила основные ошибки в создании летних образов
    Мужчина ворвался в красноярский храм с останками барана и криками про Чечню
    В США рассказали об угрозе ядерной войны из-за гарантий НАТО для Украины
    Глава Херсонской области заявил о контроле ВС РФ ситуации у Антоновского моста
    Четырехлетняя россиянка поела собранные в лесу грибы и попала в реанимацию
    Россиян предостерегли от хранения больших сумм в наличных
    Внешность Анджелины Джоли на новых фото смутила фанатов
    Москвичам предрекли тропическую погоду
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.