Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:57, 24 июля 2023Россия

В Крыму из-за атаки беспилотников оказался поврежден склад боеприпасов

Аксенов заявил, что из-за атаки 11 беспилотников на Крым поврежден склад боеприпасов
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Из-за атаки беспилотников на Крым оказался поврежден склад боеприпасов в Джанкойском районе. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Помимо этого, обломки беспилотного летательного аппарата повредили частный дом, находящийся в Кировском районе Крыма, добавил Аксенов. Всего, по его данным, полуостров пытались атаковать 11 беспилотников — они были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Все профильные службы работают на местах. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал глава Крыма.

Ранее в районе семи часов утра по московскому времени движение по Крымскому мосту приостанавливали более чем на 40 минут. Тогда причины этого не называли. Тем же утром в районе четырех часов утра движение по мосту также не осуществлялось в течение шести минут.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Москву снова атаковали беспилотники ВСУ. Что известно о новом налете дронов?

    В Крыму после атаки дронов приостановили движение по трассе и железной дороге

    В ЛНР заявили об усилении обстрелов ВСУ по Сватово и окрестностям

    Один из атаковавших Москву беспилотников попал на видео

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в прозрачном наряде для журнала

    Навка высказалась о выступлениях на Олимпиаде без флага и гимна

    В Крыму из-за атаки беспилотников оказался поврежден склад боеприпасов

    Крым атаковали 11 беспилотников

    На российской реке загорелся сухогруз

    В российском регионе школьника госпитализировали после попадания молнии в баню

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости