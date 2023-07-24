В Крыму из-за атаки беспилотников оказался поврежден склад боеприпасов

Аксенов заявил, что из-за атаки 11 беспилотников на Крым поврежден склад боеприпасов

Из-за атаки беспилотников на Крым оказался поврежден склад боеприпасов в Джанкойском районе. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Помимо этого, обломки беспилотного летательного аппарата повредили частный дом, находящийся в Кировском районе Крыма, добавил Аксенов. Всего, по его данным, полуостров пытались атаковать 11 беспилотников — они были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Все профильные службы работают на местах. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал глава Крыма.

Ранее в районе семи часов утра по московскому времени движение по Крымскому мосту приостанавливали более чем на 40 минут. Тогда причины этого не называли. Тем же утром в районе четырех часов утра движение по мосту также не осуществлялось в течение шести минут.