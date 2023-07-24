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19:46, 24 июля 2023Среда обитания

Айза сообщила о строительстве дома на Бали

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза рассказала о строительстве дома на Бали для инвестиции

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бывшая жена российского рэпера Гуфа, блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай (Анохина) сообщила о том, что строит дом на острове Бали. Информацией об этом она поделилась в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

Звезда рассказала, что строит дом для инвестиции и в будущем планирует сдавать его в аренду. Она решила заработать на недвижимости после совета друзей, живущих неподалеку.

«Так как я официально здесь в принципе не могу работать, то дом я строю, только чтобы это был какой-то допзаработок. Допустим, я уезжаю в Москву. У меня вилла там два месяца чтобы не простаивала, потому что здесь всегда должна быть вилла с людьми, которые там живут. И я могу ее сдавать и получать какие-то дополнительные [деньги]», — отметила Айза.

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Блогер также сообщила, что в данный момент вилла принадлежит ей на четыре года. При этом продлить этот срок еще на год стоит семь тысяч долларов (около 633,7 тысячи рублей). «Я за нее отдала два миллиона рублей. Получается, если я каждый месяц буду сдавать ее за 2,5-3 тысячи долларов и, допустим, 500 долларов стаффа на уход, то я нормально быстренько окуплю», — убеждена Айза. При этом, чтобы недвижимость принадлежала ей на протяжении 25 лет, блогерше понадобится заплатить 11 миллионов рублей.

Ведущая планирует обустроить на вилле несколько комнат. Она показала интервьюеру гостиную с кухней и детскую. В данный момент на территории можно увидеть недостроенный и неокрашенный дом без окон и дверей. Кроме того, на участке стоит бетономешалка, а также доски и другие стройматериалы.

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    Полина Кислицына
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