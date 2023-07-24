Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:29, 24 июля 2023Среда обитания

Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» рассказал о своей даче в Испании

Актер Валентин Смирнитский рассказал, что не может расстаться с дачей в Испании

Фото: РИА Новости

Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Валентин Смирнитский рассказал о своей даче в Испании. В эфире программы «Судьба человека» актер, сыгравший Портоса, признался, что не может расстаться с недвижимостью в европейской стране. Фрагмент передачи опубликован в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Смирнитский отметил, что именно из-за его нежелания продавать дачу пошли слухи о том, что он решил переехать из России. «Это потому что у меня в Испании моя дача, с которой я до сих пор не могу расстаться, но она существует. Сейчас туда трудно ездить», — заявил артист.

Ранее Смирнитский высказался о современных москвичах. По его словам, сейчас охарактеризовать жителей столицы трудно, так как население города за последние десятилетия сильно изменилось, а прежние характеристики больше не подходят.

В мае звезда сериала «Молодежка» Данила Якушев назвал стоимость своей дачи под Москвой. Актер построил загородный дом в 35 километрах от столицы за 3,5 миллиона рублей. Якушев приобрел заболоченный участок площадью в 10 соток и самостоятельно осушил его с помощью песка и земли.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме заявили о поэтапном повышении границы призывного возраста до 30 лет

    Стали известны подробности возвращения «Давай поженимся!» в эфир

    МИД Ирака осудил сожжение Корана в Дании

    Врач объяснил причину плохого самочувствия при перемене погоды

    Фото Николая Баскова в коротких шортах вызвали споры пользователей сети

    В России назвали срок появления цифровых рублей

    Путин и Лукашенко посетили остров Валаам

    Бойцы ВСУ пожаловались на эффективность российских «Ланцетов»

    Патрушев обвинил США в курировании работы украинского ЦИПСО

    Путин запретил самовыгул домашних собак и котов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости