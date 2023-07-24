Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» рассказал о своей даче в Испании

Актер Валентин Смирнитский рассказал, что не может расстаться с дачей в Испании

Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Валентин Смирнитский рассказал о своей даче в Испании. В эфире программы «Судьба человека» актер, сыгравший Портоса, признался, что не может расстаться с недвижимостью в европейской стране. Фрагмент передачи опубликован в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Смирнитский отметил, что именно из-за его нежелания продавать дачу пошли слухи о том, что он решил переехать из России. «Это потому что у меня в Испании моя дача, с которой я до сих пор не могу расстаться, но она существует. Сейчас туда трудно ездить», — заявил артист.

Ранее Смирнитский высказался о современных москвичах. По его словам, сейчас охарактеризовать жителей столицы трудно, так как население города за последние десятилетия сильно изменилось, а прежние характеристики больше не подходят.

В мае звезда сериала «Молодежка» Данила Якушев назвал стоимость своей дачи под Москвой. Актер построил загородный дом в 35 километрах от столицы за 3,5 миллиона рублей. Якушев приобрел заболоченный участок площадью в 10 соток и самостоятельно осушил его с помощью песка и земли.