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19:26, 22 мая 2023Среда обитания

Звезда сериала «Молодежка» назвал стоимость своей дачи под Москвой

Актер Данила Якушев построил дачу под Москвой за 3,5 миллиона рублей

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Актер Данила Якушев рассказал о строительстве дачи под Москвой — звезда сериала «Молодежка» построил дом за 3,5 миллиона рублей. Стоимость недвижимости он назвал в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Дача Якушева находится в 35 километрах от Москвы. По словам актера, он приобрел заболоченный участок в 10 соток, который осушал с помощью 20 грузовиков песка и 10 грузовиков земли.

«Я сам все это раскидывал, поднял на полметра участок. Потом делал въезд на две машины из крошки асфальтовой. Жил в маленьком доме, а год назад поставил уже большой дом», — поделился Якушев. При оформлении интерьера артист также полагался только на свои силы: он не только оформил жилье самостоятельно, но и сделал необходимую мебель собственными руками.

Ранее звезда сериала «Универ» Лариса Баранова призналась, что случайно устроила пожар на даче свекрови. Инцидент произошел, когда актриса растопила баню и оставила постройку без присмотра. По словам сотрудников пожарной службы, баня загорелась за неисправных труб.

Александра Качан
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