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09:22, 24 июля 2023Из жизни

Мужчина тайком женился на 15 женщинах с хорошим образованием

Times of India: индиец выдал себя за врача и тайком женился на 15 женщинах

Фото: Jayesh Jalodara / Unsplash

Полиция в индийском городе Бангалор, штат Карнатака, арестовала мужчину, который выдавал себя за врача и тайком женился на 15 женщинах с хорошим образованием и успешной карьерой. Об этом сообщает Times of India.

О незаконной деятельности 35-летнего Махеша К. Б. Наяка из города Майсур стало известно после того, как его жена, инженер-программист, с которой он заключил брак в начале 2023 года, сообщила в полицию, что муж начал требовать у нее деньги на открытие клиники. Когда она отказалась дать ему денег, муж скрылся, забрав ее украшения и наличные.

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Сотрудники правоохранительных органов организовали розыск индийца, нашли его в округе Тамакуру и арестовали.

Оказалось, что с 2014 года мошенник женился по меньшей мере на 15 женщинах. Четыре из них родили от него детей. Еще одна также обратилась в полицию с заявлением, что ее обманул Наяк. Индиец находил новых жен через сайты знакомств, где выдавал себя за инженера или врача. В подтверждение заявлений, что он врач, Наяк даже организовал фиктивную клинику в городе Тумкур и нанял медсестру.

Несколько женщин отвергли его предложение о браке, узнав, что он плохо говорит по-английски. По данным полиции, слабые языковые навыки мужчины послужили красным флагом для многих потенциальных жен и спасли их от преступника.

Большинство женщин, на которых женился Наяк, были образованными и успешно строили карьеру. Они не зависели от него финансово. По данным полиции, даже осознав, что их обманули, они не подавали жалоб, опасаясь общественного порицания.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша арестован мужчина, который за 43 года женился 14 раз и жил за счет этих женщин. Все его жены жили в разных штатах и не знали о существовании друг друга.

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    Алиса Дмитриева
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