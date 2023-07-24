На улицах Барнаула красной линией начертили туристический маршрут

На улицах Барнаула появилась красная линия, очерчивающая туристический маршрут

На улицах в центре Барнаула появилась красная линия, которая очерчивает туристический маршрут по основным достопримечательностям столицы Алтайского края. Об этом сообщает издание «Толк».

Маршрут можно пройти с аудиогидом. Каждая точка на линии рассказывает свою историю, погружая туриста в разные периоды жизни города. Авторы проекта считают, что он понравится людям всех возрастов и заинтересует не только гостей города, но и местных жителей, потому что некоторые факты известны только историкам или гидами.

«Основная цель проекта — поддержать интерес к историческому центру, к истории Барнаула. И, возможно, даже побудить кого-то приехать сюда специально, чтобы ознакомиться с достопримечательностями столицы Алтайского края. Создать этот проект воодушевил успешный опыт других городов России», — рассказал заведующий отделом по развитию туризма администрации Барнаула Александр Барышников.

Общая протяженность красной линии Барнаула — два километра. Маршрут сформирован таким образом, чтобы жители и гости города могли познакомиться с исторической частью, откуда начинался город. Там сконцентрировано наибольшее количество памятников архитектуры XVIII-XIX веков. Линия проходит по основным туристическим артериям: улице Ползунова — пешеходной улице Мало-Тобольской — проспекту Ленина — улице Пушкина — площади Свободы. Маршрут кольцевой, то есть начать движение можно с любой точки как влево, так и вправо. Однако несмотря на это, началом считается пешеходная улица Мало-Тобольская — на ней установлена информационная стела, рассказывающая о маршруте.

Подобные линии уже есть в других российских городах. Так, в 2011 году в Екатеринбурге появилась красная линия с маршрутом по историческому центру города, через год — желтая линия для прогулок на роликах или велосипедах, в 2018 году — синяя, по местам, связанным с семьей императора Николая II, а в 2020 — фиолетовая, объединившая объекты искусства.

В Перми такой маршрут появился в 2010 году, сейчас в городе три линии — зеленая (объединяет ключевые культурные и архитектурные объекты), красная (знакомит туристов со знаменитостями, жившими в городе), и синяя (рассказывает о жизни императорской семьи). Позднее линии появились в Омске, Саратове и Иркутске.