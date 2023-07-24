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16:54, 24 июля 2023Из жизни

Илон Маск написал о чудовищных последствиях отсутствия пришельцев во Вселенной

Миллиардер Илон Маск испугался мысли о том, что пришельцев не существует

Фото: Susan Walsh / AP

Илон Маск высказал свое мнение относительно гипотезы о том, что пришельцев не существует. Своими мыслями он поделился в социальной сети Х (бывший Twitter).

Миллиардер и владелец корпораций Tesla и SpaceX принял участие в обсуждении так называемого Парадокса Ферми. Его суть состоит в том, что, с одной стороны, выдвигаются многочисленные и хорошо обоснованные аргументы в пользу существования во Вселенной значительного количества технологически развитых цивилизаций. С другой стороны, отсутствуют какие-либо очевидные научные факты, которые бы это подтверждали. Из такой парадоксальной ситуации следует вывод, что или наше понимание природы неверно, или наши наблюдения ошибочны. В ином случае остается неясным, почему мы до сих пор не встретились с жителями более древних галактик, чем Солнечная система, которой всего 4,5 миллиона лет.

Маск испугался этой мысли и написал в своем аккаунте, что если вывод Ферми верен, это означает чудовищные последствия для человечества.

Самый пугающий ответ на Парадокс Ферми — это то, что пришельцев вообще не существует. А это значит, что мы единственная искра сознания в необъятном мраке

Илон Маск миллиардер

Размышления Маска продолжил популяризатор науки и профессор Университета Манчестера Брайан Кокс. «Я думаю, это очень полезный вывод: ведь если все действительно так и мы одни (правду мы можем не узнать никогда), то нужно направить наши общие усилия на то, чтобы не просрать эту планету», — сказал Кокс.

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Комментируя вопрос одного из пользователей, Кокс согласился, что вероятно и то, что мы просто разошлись по времени с другой развитой цивилизацией, потому что она успела себя уничтожить. «Думаю, что, увы, и мы идем к тому же финалу. Наша задача — избежать этого», — написал Кокс.

Ученый также добавил, что, по его мнению, единственная жизнь, которую мы можем обнаружить на других планетах Солнечной системы, — это микробы.

Ранее Илон Маск допустил использование США инопланетян для увеличения оборонного бюджета. Миллиардер подчеркнул, что точно бы знал о пришельцах, поскольку обладает большими знаниями о космосе.

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    Антонина Черташ
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