69-я параллель
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19:18, 24 июля 202369-я параллель

Бегущего вдоль российской железной дороги белого медведя сняли на видео

Бегущего вдоль железной дороги в Ямальском районе белого медведя сняли на видео

В районе двухсотого километра железной дороги Обская — Бованенково в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа заметили бегущего белого медведя. Хищника сняли на видео, запись публикует издание «Север-пресс».

На снятых очевидцем из поезда кадрах видно, как хищник бежит по траве вдоль путей. Практически поравнявшись с автором ролика, медведь оглядывается на состав, сворачивает и убегает.

По утверждению очевидца, зверь вел себя агрессивно. Известно, что ранее на фактории Усть-Юрибей в Ямальском районе белый медведь напал на местного жителя и его семью. Хищника отогнали.

До этого в Томпонском районе Якутии медведь пришел на территорию дач «Заплава» и устроил погром на участке у россиян. Зверя сняли на видео.

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    Варвара Родикова
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