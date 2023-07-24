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10:55, 24 июля 2023Силовые структуры

В Москве задержали мужчину за съемку Минобороны сразу после атаки БПЛА

В Москве задержали мужчину, снимавшего здание Минобороны после атаки беспилотников

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве задержали 41-летнего мужчину, снимавшего здание Минобороны через несколько минут после атаки беспилотников (БПЛА). Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, полицейские заметили очевидца, когда ехали ранним утром на другой вызов. Мужчина рассказал, что якобы слышал, как у здания министерства упал БПЛА. Силовики решили проверить информацию, но не нашли беспилотник. Однако на Андреевском мосту стоял фигурант и снимал здание.

Его задержали для проверки.

Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертолетного типа упал в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) Москвы на территорию центрального кладбища.

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    Екатерина Власова
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