В Москве задержали мужчину за съемку Минобороны сразу после атаки БПЛА

В Москве задержали мужчину, снимавшего здание Минобороны после атаки беспилотников

В Москве задержали 41-летнего мужчину, снимавшего здание Минобороны через несколько минут после атаки беспилотников (БПЛА). Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, полицейские заметили очевидца, когда ехали ранним утром на другой вызов. Мужчина рассказал, что якобы слышал, как у здания министерства упал БПЛА. Силовики решили проверить информацию, но не нашли беспилотник. Однако на Андреевском мосту стоял фигурант и снимал здание.

Его задержали для проверки.

Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертолетного типа упал в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) Москвы на территорию центрального кладбища.