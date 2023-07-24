БПЛА вертолетного типа упал на территории кладбища в Зеленограде

Экстренные службы заявили о падении БПЛА вертолетного типа на территории кладбища в ЗелАО

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертолетного типа упал в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) Москвы на территорию центрального кладбища. Об этом заявили в экстренных службах, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что беспилотник не был начинен взрывчаткой. В результате произошедшего никто из жителей Зеленограда не пострадал.

Рано утром в понедельник, 24 июля, Москва подверглась новой атаке с применением БПЛА. Информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.