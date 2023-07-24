Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:38, 24 июля 2023Россия

БПЛА вертолетного типа упал на территории кладбища в Зеленограде

Экстренные службы заявили о падении БПЛА вертолетного типа на территории кладбища в ЗелАО
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертолетного типа упал в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) Москвы на территорию центрального кладбища. Об этом заявили в экстренных службах, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что беспилотник не был начинен взрывчаткой. В результате произошедшего никто из жителей Зеленограда не пострадал.

Рано утром в понедельник, 24 июля, Москва подверглась новой атаке с применением БПЛА. Информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны подтвердило пресечение атак 17 беспилотников по Крыму

    В экстренных службах раскрыли масштаб повреждений после атаки БПЛА на Москву

    Китай начал отказываться от поставок военного снаряжения на Украину

    56-летняя Сальма Хайек показала фото в купальнике и без макияжа

    Трамп раскритиковал Байдена за признание в дефиците боеприпасов

    БПЛА вертолетного типа упал на территории кладбища в Зеленограде

    Мировые цены на бриллианты упали до трехлетнего минимума

    Полиция задержала организовавших нелегальное казино россиян

    Движение по трассе в Крыму восстановили после атаки беспилотника

    Автошколы раскритиковали новые программы Минпросвещения по обучению вождению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости