Школьники из Москвы пропали на Кольском полуострове в районе Териберки

Группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове в Мурманской области. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

12 подростков в сопровождении двоих инструкторов отправились в байдарочный поход, но перестали выходить на связь двое суток назад. Ведутся поиски группы.

11 июля стало известно, что группа из 22 туристов пропала без вести при сплаве по реке Усьва в Пермском крае. Отмечается, что семьями на сплав по Усьве уехали 11 взрослых и столько же детей. Поездку россияне организовали самостоятельно, заранее тур они не покупали. Позже путешественники нашлись живыми и здоровыми.