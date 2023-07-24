Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
21:57, 24 июля 2023Путешествия

Школьники из Москвы пропали на Кольском полуострове

Школьники из Москвы пропали на Кольском полуострове в районе Териберки

Фото: Global Look Press

Группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове в Мурманской области. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

12 подростков в сопровождении двоих инструкторов отправились в байдарочный поход, но перестали выходить на связь двое суток назад. Ведутся поиски группы.

11 июля стало известно, что группа из 22 туристов пропала без вести при сплаве по реке Усьва в Пермском крае. Отмечается, что семьями на сплав по Усьве уехали 11 взрослых и столько же детей. Поездку россияне организовали самостоятельно, заранее тур они не покупали. Позже путешественники нашлись живыми и здоровыми.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров показал кадры боя на фланге в зоне спецоперации

    16-летняя российская теннисистка шуткой оценила разгромную победу над украинкой

    В Приднестровье рассказали о расспросах украинских спецслужб о ВС России

    В Новой Москве упал беспилотник

    В Израиле автомобиль врезался в толпу протестующих

    Школьники из Москвы пропали на Кольском полуострове

    Движение по Крымскому мосту вновь временно приостановили

    Против вокалиста Rammstein выдвинули новые обвинения в насилии

    Электричка загорелась в Подмосковье

    Сексолог рассказал о пользе регулярной мастурбации для здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости