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10:11, 11 июля 2023Путешествия

Группа туристов с детьми пропала без вести при сплаве по реке в России

Ural Mash: 11 взрослых и 11 детей пропали без вести при сплаве по реке в Пермском крае
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Группа из 22 туристов пропала без вести при сплаве по реке в Пермском крае. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Отмечается, что семьями на сплав по Усьве уехали 11 взрослых и столько же детей. Его россияне организовали самостоятельно, заранее тур они не покупали.

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«По маршруту должны были вернуться в поселок Средняя Усьва еще позавчера (9 июля — прим. «Ленты.ру»), но на место стоянки не приплыли», — говорится в сообщении.

В настоящее время потерявшихся путешественников ищут спасатели и сотрудники полиции.

Ранее в июле сообщалось, что четыре катамарана с россиянами перевернулись при сплаве по реке Снежная в Бурятии.

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    Фариза Бацазова
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