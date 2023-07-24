Движение по Крымскому мосту вновь временно приостановили

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли четвертый раз за день

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь временно приостановили. Об этом сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на сооружении.

В оперативном Telegram-канале о ситуации на сооружении. Граждан, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее 24 июля автомобильное движение по Крымскому мосту было перекрыто третий раз за день. Его восстановили спустя 18 минут после сообщения о его приостановке.