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21:57, 24 июля 2023Россия

Движение по Крымскому мосту вновь временно приостановили

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли четвертый раз за день
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь временно приостановили. Об этом сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на сооружении.

В оперативном Telegram-канале о ситуации на сооружении. Граждан, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее 24 июля автомобильное движение по Крымскому мосту было перекрыто третий раз за день. Его восстановили спустя 18 минут после сообщения о его приостановке.

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    Марина Совина
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