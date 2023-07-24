Движение по Крымскому мосту вновь временно приостановили
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли четвертый раз за деньСюжетВзрыв на Крымском мосту
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь временно приостановили. Об этом сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на сооружении.
В оперативном Telegram-канале о ситуации на сооружении. Граждан, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее 24 июля автомобильное движение по Крымскому мосту было перекрыто третий раз за день. Его восстановили спустя 18 минут после сообщения о его приостановке.