Движение по Крымскому мосту приостановили третий раз за день

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли третий раз за день

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили третий раз за день. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на сооружении.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. Там не уточняется, по каким причинам было приостановлено движение.

За понедельник, 24 июля, Крымский мост перекрывали уже дважды — сначала движение автомобилей приостановили на шесть минут в районе четырех утра, затем более чем на 40 минут движение прекратилось в районе семи часов утра.

После второй приостановки движения по мосту глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотников на полуостров. Как уточнили в Минобороны, Крым атаковали 17 беспилотников. Никто не пострадал, из-за атаки произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе полуострова.