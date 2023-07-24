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15:41, 24 июля 2023Россия

Движение по Крымскому мосту приостановили третий раз за день

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли третий раз за день

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили третий раз за день. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на сооружении.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. Там не уточняется, по каким причинам было приостановлено движение.

За понедельник, 24 июля, Крымский мост перекрывали уже дважды — сначала движение автомобилей приостановили на шесть минут в районе четырех утра, затем более чем на 40 минут движение прекратилось в районе семи часов утра.

После второй приостановки движения по мосту глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотников на полуостров. Как уточнили в Минобороны, Крым атаковали 17 беспилотников. Никто не пострадал, из-за атаки произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе полуострова.

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    Анастасия Шейкина
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