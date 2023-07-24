Минобороны подтвердило пресечение атак 17 беспилотников по Крыму

Минобороны России подтвердило пресечение атак 17 беспилотников по Крыму

Минобороны России подтвердило пресечение атак 17 беспилотников по Крыму. Об этом заявили журналистам в ведомстве в ходе брифинга в понедельник, 24 июля.

В ведомстве уточнили, что 14 украинских дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова.

Три дрона противника удалось сбить силами противовоздушной обороны (ПВО), отметили в Минобороны.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет», — подчеркнули в российском ведомстве.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что из-за атаки беспилотников на полуостров оказался поврежден склад боеприпасов в Джанкойском районе. Кроме того, обломки дрона повредили частный дом, находящийся в Кировском районе полуострова.

Аксенов подчеркнул, что никто из мирных граждан в результате происшествия не пострадал.

Глава Крыма также решил эвакуировать жителей близлежащих сел в радиусе пяти километров от места атаки в Джанкойском районе в пункты временного размещения.