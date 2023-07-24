Аксенов объявил об эвакуации ближайших к месту ЧП в Джанкойском районе Крыма сел

Глава Крыма Аксенов объявил эвакуацию жителей сел в 5 км от места ЧП под Джанкоем

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил эвакуацию жителей сел в пяти километрах от места ЧП под Джанкоем. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее он сообщал, что полуостров был атакован 11 дронами. Власти Крыма зафиксировали попадание в склад боеприпасов.

По словам Аксенова, жители сел в Джанкойском районе будут находиться в пунктах временного размещения. О каком количестве эвакуированных идет речь, глава Крыма не уточнил.

Отдельно Аксенов сообщил, что пострадавших в результате атаки нет.

Кроме Крыма 24 июля атаке беспилотников подверглась Москва — удары пришлись по двум нежилым зданиям.