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08:34, 24 июля 2023Россия

В Крыму заявили об отсутствии пострадавших при атаке на склад боеприпасов

Аксенов сообщил, что пострадавших при атаке БПЛА на склад боеприпасов в Крыму нет
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале сообщил об отсутствии пострадавших при атаке на склад боеприпасов на полуострове.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил глава региона, комментируя инцидент.

Также Аксенов рассказал, что было принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места чрезвычайного происшествия в Джанкойском районе в пункты временного размещения.

Глава Крыма утром 24 июля заявил, что из-за атаки беспилотников на полуостров оказался поврежден склад боеприпасов в Джанкойском районе. Помимо этого, обломки беспилотного летательного аппарата повредили частный дом, находящийся в Кировском районе.

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    Марина Совина
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