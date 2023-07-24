В Крыму заявили об отсутствии пострадавших при атаке на склад боеприпасов

Аксенов сообщил, что пострадавших при атаке БПЛА на склад боеприпасов в Крыму нет

Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале сообщил об отсутствии пострадавших при атаке на склад боеприпасов на полуострове.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил глава региона, комментируя инцидент.

Также Аксенов рассказал, что было принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места чрезвычайного происшествия в Джанкойском районе в пункты временного размещения.

Глава Крыма утром 24 июля заявил, что из-за атаки беспилотников на полуостров оказался поврежден склад боеприпасов в Джанкойском районе. Помимо этого, обломки беспилотного летательного аппарата повредили частный дом, находящийся в Кировском районе.

