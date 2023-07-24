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12:26, 24 июля 2023Россия

В Кремле описали обеспечение безопасности регионов России словами «все начеку»

Дмитрий Песков описал безопасность регионов после атаки на Крым словами «все начеку»
Начало событий в новости Минобороны подтвердило пресечение атак 17 беспилотников по Крыму

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Все, кто занимаются обеспечением безопасности регионов России, принимают должные меры, ответственные лица начеку. Такими словами описал принимаемые меры после атаки беспилотников на Крым и Москву пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

Представитель Кремля отметил, что дополнительных мер принимать не требуется, также не требуется каких-либо особых поручений президента.

«Вряд ли они [меры] требуются. Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку», — подытожил Песков.

Утром в понедельник, 24 июля, Крым массово атаковали беспилотники — их сбили силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Было зарегистрировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками дрона оказался поврежден частный дом в Кировском районе полуострова.

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    Марк Леонов
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