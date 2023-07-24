Среда обитания
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16:00, 24 июля 2023Среда обитания

«Мотыльковый апокалипсис» в российском городе попал на видео

«Мотыльковый апокалипсис» в Ельце попал на видео

Город Елец (Липецкая область) атаковали мотыльки. Внимание на ситуацию в российском городе, попавшую на видео, обратило сообщество «ВКонтакте» «Мы из Ельца. Городское сообщество».

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 23 июля, в районе Каракумского моста. На записи можно увидеть, как рой насекомых затрудняет обзор автомобилистам. «Это просто реально апокалипсис», — оценил ситуацию автор одного из роликов.

По информации энтомологов, массовый вылет бабочек-поденок случается раз в два-четыре года, а спровоцировать резкое увеличение их популяции могла повышенная влажность. Специалисты отметили, что при этом поводов для беспокойства нет — продолжительность жизни этих насекомых составляет не более нескольких часов.

В июле эколог Анатолий Баташев предупредил, что из-за изменения климата в Московской области может начаться нашествие опасного для жизни насекомого — жука-лубоеда.

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    Полина Кислицына
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