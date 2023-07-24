Норвежский политик попался на краже очков

Лидер норвежской партии Rødt Мокснес попался на краже очков в аэропорту и ушел в отставку

Лидер норвежской леворадикальной партии Rødt («Красные») Бьорнар Мокснес попался на краже очков в магазине в аэропорту Осло и ушел в отставку, рассказывает NRK.

Инцидент произошел еще 16 июня, известно о нем стало в конце того же месяца. Сообщается, что политик вынес из магазина беспошлинной торговли в аэропорту Гардермуэн солнцезащитные очки марки Hugo Boss стоимостью 1199 норвежских крон (10 790 рублей по текущему курсу). Охранник вычислил его, очки нашли при нем с сорванным ценником. Полиция позднее оштрафовала его на 3000 крон.

Сам Мокснес на своей странице в соцсети объяснил, что, рассматривая понравившиеся ему очки и думая, стоит ли их купить, положил их на свой багаж, а затем случайно вынес их с собой. Он утверждает, что потом нашел их в своем кармане, испугался, запаниковал и в этом состоянии сорвал ценник. «Надо было сразу вернуться и посмотреть в глаза сотрудникам магазина», — пояснил Мокснес, признав, что совершил ошибку. Он добавил, что оплатил стоимость очков.

Несмотря на то что в партии выразили доверие своему лидеру, 24 июля он сообщил, что уходит со своего поста. Перед этим он взял больничный. «Я совершил большую ошибку и еще хуже поступил с ней в дальнейшем. Мне очень жаль. У меня нет полного объяснения, как я мог сделать такую глупость», — добавил политик.

В апреле в Ростове-на-Дону бизнесмен обвинил депутата городской думы Петра Пятибратова в избиении и краже телефонов.

