Российский бизнесмен обвинил депутата в избиении и краже двух телефонов

В Ростове-на-Дону бизнесмен обвинил депутата Пятибратова в избиении и краже телефонов

Директор строительной компании «Спецдорстрой» Степан Щедров обвинил депутата городской думы Ростова-на-Дону Петра Пятибратова в нападении и краже двух телефонов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам бизнесмена, Пятибратов приехал к нему на стройку между селами Покровское и Троицкое и вместе с помощниками якобы начал избивать рабочих. Щедров снимал происходящее на камеру телефона, из-за чего политик с ассистентами набросились на предпринимателя, отобрав у него два смартфона Xiaomi. По данным канала, врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

В свою очередь, Пятибратов заявил, что фирма «Спецдорстрой», возводившая в районе происшествия дюкер, нарушила все сроки, поэтому подрядчика было решено сменить. Однако Щедров закрыл доступ на объект для работников другой фирмы, поэтому на стройку было решено вызвать полицию. По версии депутата, бизнесмен вел себя неадекватно и сам потерял телефон, о краже которого заявил.

При этом, как утверждает Telegram-канал Don Mash, Пятибратов является замдиректора фирмы, которая должна была заменить «Спецдорстрой» на строительстве дюкера. Кроме того, со слов Щедрова, политик якобы угрожал ему пистолетом.

В беседе с журналистами издания Пятибратов заверил, что ему незачем воровать у кого-то смартфоны. «Я обеспеченный человек. Ну вы представляете, мне украсть два телефона?» — заявил политик.

Как сообщается на сайте городской администрации, Петр Пятибратов является членом партии ЛДПР. Он был избран депутатом думы Ростова-на-Дону в 2020 году.

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