Команда Байдена озаботилась преклонным возрастом президента в преддверии выборов

Команда президента США Джо Байдена озаботилась преклонным возрастом политика в преддверии выборов. Его помощники намерены убедить избирателей в способности американского лидера управлять страной на втором сроке. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Помощники Байдена поняли, что у них возникла проблема в прошлом месяце, когда президент споткнулся о мешок с песком на выпускной церемонии в Военно-воздушной академии.

«Демократическая партия должна реагировать на то, что люди говорят о Байдене, и на их опасения, связанные с его возрастом. Количество текстовых сообщений, которые я получил после падения президента [на церемонии]... Я имею в виду, что мой телефон разрывался. Люди говорили: "О, это так плохо"», — сказал один из членов Демократической партии в Конгрессе на условиях анонимности.

Советники Байдена, судя по всему, предпринимают шаги по минимизации физических трудностей, связанных с работой президента, и одновременно наращивают двойную стратегию по превращению электоральной слабости в силу. Они утверждают, что республиканцы просто повторяют аргумент, который 77-летний Дональд Трамп приводил во время президентской гонки 2020 года и не нашел поддержки у избирателей. Утверждается также, что 10-летний опыт Байдена позволил ему одержать победы в законодательной сфере, которые не удавались более молодым предшественникам, таким как Билл Клинтон и Барак Обама.

Ранее американский лидер Джо Байден пошутил во время выступления в Белом доме, назвав себя искусственным интеллектом (ИИ). С таким заявлением политик выступил перед мероприятием на соответствующую тематику. «Я — ИИ», — сказал Байден, вызвав смех у присутствующих журналистов.