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17:43, 24 июля 2023Среда обитания

Путин подписал закон для защиты россиян от потери единственного жилья

Путин подписал закон для защиты россиян от потери жилья в случае недействительной сделки

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, который сможет защитить граждан от потери единственного жилья в случае признания сделки недействительной при банкротстве продавца. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон был принят в качестве ответа на замечание Конституционного суда, в котором заявили, что законодательство не гарантирует реальное и оперативное возвращение уплаченных по недействительной сделке денежных средств гражданину, если купленное жилье было у него единственным. Речь идет о сделках, которые были заключены в течение года до принятия заявления о признании продавца банкротом.

Теперь, согласно закону, средства за жилье, выплаченные в рамках недействительной сделки, должны быть возвращены покупателю, минуя конкурсную массу должника. Он также может пользоваться квартирой и до перечисления этих средств. После покупатель сможет вновь приобрести объект до того, как его выставят на торги.

Ранее стало известно, что за сгоревшее во время пожара жилье, которое не было застраховано, можно получить выплату через суд. В случае компенсации вреда за счет причинителя ущерба россиянам посоветовали оформить факт причинения ущерба, получить документы из МЧС, где будет указана причина возгорания.

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    Нина Ташевская
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