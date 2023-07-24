Минобороны Украины передаст США отчет о применении кассетных боеприпасов

Глава Минобороны Украины Резников передаст США отчет о применении кассетных боеприпасов

Глава Минобороны Украины Алексей Резников планирует передать США первый отчет о применении кассетных боеприпасов на этой неделе. Об этом он рассказал телеканалу CNN.

«Мы сообщим о последствиях применения [кассетных боеприпасов], поэтому я думаю, что на следующей неделе у меня будет первый отчет, и я поделюсь этими отчетами со своими партнерами в Пентагоне», — заявил министр.

Резников выразил надежду, что кассетные боеприпасы будут более эффективными, чем обычные. По его словам, он передаст указанные отчеты 24 или 25 июля. Глава Минобороны отметил, что передача документа об использовании этого оружия является частью договоренности с Пентагоном по получению кассетных боеприпасов.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их украинской армией. По его словам, РФ обладает достаточным запасом различных видов кассетных боеприпасов, однако до сих пор не применяла их.