Названы сроки возвращения тепла в Москву

Синоптик Вильфанд спрогнозировал возвращение тепла в Москву

Есть закон, согласно которому после сильного похолодания обязательно наступает потепление, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал сроки возвращения тепла в Москву.

Он отметил, что 24 июля, в столице наблюдается температура, больше соответствующая началу июня — это 18-19 градусов, что на 4-4,5 градуса ниже нормы. «Эта прохладная погода связана с тем, что воздушные массы сегодня поступают к нам прохладные, потому что они сформировались в северных регионах. Если измерить направление ветра, в Москве сейчас он юго-западный, но воздушные массы поступают по сложной траектории: с севера на юг, затем разворачиваются в центре Европейской России. Ветер у нас, действительно, юго-западный, но воздух холодный, это такая обманка метеорологическая», — пояснил синоптик.

Во вторник, 25 июля, циркуляция изменится. Ветер по-прежнему будет юго-западный, но температура в столице поднимется до 23-24 градусов, что полностью будет соответствовать норме, сообщил собеседник «Ленты.ру». В среду, 26 июля, днем ожидается 23-25 градусов, по области — до 27.

Температурный фон будет примерно на 1,5-2 градуса выше нормы, главным образом за счет того, что с каждым последующим днем (до пятницы включительно) воздушные массы будут приобретать все более южную составляющую Роман Вильфанд синоптик

В четверг, 27 июля, температура достигнет 27-29 градусов, по области — вплоть до 31, что на 3-3,5 градуса выше нормы. В пятницу, 28 июля, днем ожидается 27-32 градуса. На выходных воздушные массы снова будут поступать с северной составляющей, что приведет к понижению температуры. Так, в субботу и воскресенье ожидается 20-25 градусов.

«Погода теплая, но в центре Европейской России и Москве она будет управляться циклонической циркуляцией, поэтому сегодня осадков немного, а в последующие дни — кратковременные дожди. Для сильных дождей условий нет, но осадки будут. Особенно я бы хотел отметить среду, потому что в этот день будет самое низкое давление, условия для грозовой деятельности, усиление ветра до 15 метров в секунду», — добавил синоптик.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что неблагоприятная погода ожидается в 16 российских регионах России.