Гидрометцентр предупредил о неблагоприятной погоде в 16 регионах России

Вильфанд предупредил, что неблагоприятная погода ожидается в 16 российских регионах

Неблагоприятная погода сложится в 16 регионах России в ближайшие дни, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

Он указал на то, что в Томской, Кемеровской областях ожидаются ливни, гроза, град, усиление ветра до 20-22 метров в секунду. В Иркусткой области также пройдут сильные дожди. Неспокойной будет погода в шести регионах Северного Кавказа: там прогнозируются ливень, гроза, ветер до 25 метров в секунду.

Кроме того, в Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Карелии ожидаются ливни и грозы. Жителей Татарстана предупредили о сильном дожде, грозе, граде, ветре до 22 метров в секунду. «В Ростовской области — сильный ливень, гроза, ветер до 25 метров в секунду», — подчеркнул специалист.

Ранее Вильфанд предупредил, что вызванная «тепловым взрывом» в пустыне Сахара аномальная жара распространяется из Европы на юг Турции.

