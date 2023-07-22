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04:17, 22 июля 2023Мир

Синоптики спрогнозировали переход аномальной жары из Европы в Турцию

Вильфанд: вызванная тепловым взрывом аномальная жара из Европы распространяется в Турцию

Фото: Mine Toz / Globallookpress.com

Вызванная «тепловым взрывом» в пустыне Сахара аномальная жара распространяется из Европы на юг Турции. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметил, что уже 22-23 июля в Турции ожидается до 45 градусов тепла, а вода в Средиземном море прогреется до 26 градусов. При этом на севере страны — в Стамбуле и Анкаре — температура воздуха составит около 35 градусов.

По словам Вильфанда, погода становится более благоприятной в центре Западной Европы. Так, в Германии и Франции в ближайшие дни будет около 25 градусов выше ноля. Однако в Испании сохранятся жара — 35-40 градусов тепла.

Ранее автор теории о глобальном потеплении, ученый-климатолог Джеймс Хансен предсказал рекордный перегрев планеты. По его словам, с начала эпохи индустриализации общемировая температура поднялась примерно на 1,2 градуса, что привело к 20-процентной вероятности экстремально высоких температур в летний период.

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    Екатерина Подвигина
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